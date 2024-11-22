Хто може отримати на пенсію померлої людини

Права на пенсію померлого чоловіка доступні всім членам його родини, якщо вони непрацездатні та перебували на його утриманні, пише 24 канал з посиланням на статтю 36 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

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Зокрема йдеться про таких осіб:

інший з подружжя або батьки, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку;

діти до 18 років або старші, якщо інвалідність встановлено до 18 років;

діти, які навчаються, – до завершення навчання, але не довше ніж до 23 років;

діти-сироти – до 23 років;

інший з подружжя, один із батьків, брат, сестра, дідусь або бабуся годувальника, незалежно від віку та працездатності, які не працюють і здійснюють догляд за дитиною годувальника до досягнення нею восьми років.

Яка може бути пенсія по втраті годувальника родини

Пенсію по втраті годувальника обчислюють на основі виплат померлого таким чином:

для одного непрацездатного члена родини – 50% від пенсії за віком померлого годувальника;

для двох і більше непрацездатних членів сім'ї – 100% від пенсії за віком, розподіляється між ними порівну.

Зверніть увагу! Якщо мова йде про військові пенсії за втратою годувальника, то вони призначаються у розмірі від 30 до 70% від суми грошового забезпечення померлого. Такі пенсії не можуть бути меншими за два прожиткові мінімуми.

Як отримати пенсію померлого чоловіка

Для отримання пенсії померлої особи слід зібрати такі документи:

заяву на призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника;

паспорт заявника та його реєстраційний номер облікової картки платника податків;

документ, що підтверджує місце проживання заявника;

трудову книжку і/або пенсійне посвідчення померлого;

документ, який підтверджує перебування заявника на утриманні померлого (довідка з ЖЕКу/старостату або рішення суду);

довідку про склад сім’ї чи свідоцтво про шлюб;

свідоцтво про смерть померлого.

З ними людина має звернутися до Пенсійного фонду України.

Як підтвердити факт утримання

Підтвердженням утримання може бути довідка з ЖЕКу або старостату. Але якщо ці установи відмовляються видавати довідку, то потрібно встановити звертатися до суду та отримувати її у судовому порядку.