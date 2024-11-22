Як отримати виплату на поховання
Як повідомляє 24 Канал із посиланням на Пенсійний фонд, для отримання допомоги на поховання пенсіонера варто звернутися до будь-якого сектору обслуговування громадян Пенсійного фонду України. Допомога у такому випадку виплачується особам, які здійснили поховання.
Читайте також Інвалідність 3 групи: яку грошову допомогу надає держава
Розмір допомоги на поховання залежить від закону, відповідно до якого було призначено пенсію:
- Якщо пенсіонер одержував пенсію відповідно до закону про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб, то сума складає розмір тримісячної пенсії, але не менша аніж п'ятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб – 13 420 гривень.
- Якщо пенсію було призначено відповідно до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування або інших законів, то допомога складає 2 пенсії, що отримував пенсіонер на момент смерті.
Документи, які потрібно подати на допомогу людині, яка звертається:
- паспорт та ідентифікаційний код,
- заяву про виплату допомоги на поховання (заповнюється під час прийому),
- свідоцтво про смерть,
- витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання або довідку про смерть пенсіонера,
- реквізити свого банківського рахунку.
Важливо! Якщо пенсіонер помер за межами України, а реєстрація смерті проведена компетентними органами іноземної держави, то заявник про допомогу на поховання надає свідоцтво про смерть або інший документ, який легалізований відповідно до законодавства України.