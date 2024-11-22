Як отримати виплату на поховання

Як повідомляє 24 Канал із посиланням на Пенсійний фонд, для отримання допомоги на поховання пенсіонера варто звернутися до будь-якого сектору обслуговування громадян Пенсійного фонду України. Допомога у такому випадку виплачується особам, які здійснили поховання.

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Розмір допомоги на поховання залежить від закону, відповідно до якого було призначено пенсію:

Якщо пенсіонер одержував пенсію відповідно до закону про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб , то сума складає розмір тримісячної пенсії, але не менша аніж п'ятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб – 13 420 гривень.

, то сума складає розмір тримісячної пенсії, але не менша аніж п'ятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб – 13 420 гривень. Якщо пенсію було призначено відповідно до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування або інших законів, то допомога складає 2 пенсії, що отримував пенсіонер на момент смерті.

Документи, які потрібно подати на допомогу людині, яка звертається:

паспорт та ідентифікаційний код,

заяву про виплату допомоги на поховання (заповнюється під час прийому),

свідоцтво про смерть,

витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання або довідку про смерть пенсіонера,

реквізити свого банківського рахунку.

Важливо! Якщо пенсіонер помер за межами України, а реєстрація смерті проведена компетентними органами іноземної держави, то заявник про допомогу на поховання надає свідоцтво про смерть або інший документ, який легалізований відповідно до законодавства України.