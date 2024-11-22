Как получить выплату на погребение

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд, для получения пособия на погребение пенсионера стоит обратиться в любой сектор обслуживания граждан Пенсионного фонда Украины. Помощь в таком случае выплачивается лицам, которые осуществили погребение.

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Размер пособия на погребение зависит от закона, в соответствии с которым была назначена пенсия:

Если пенсионер получал пенсию в соответствии с законом о пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц , то сумма составляет размер трехмесячной пенсии, но не менее чем пятикратный размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц – 13 420 гривен.

, то сумма составляет размер трехмесячной пенсии, но не менее чем пятикратный размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц – 13 420 гривен. Если пенсия была назначена в соответствии с законом об общеобязательном государственном пенсионном страховании или других законов, то помощь составляет 2 пенсии, которую получал пенсионер на момент смерти.

Документы, которые нужно подать человеку, обращающемуся за помощью:

паспорт и идентификационный код,

заявление о выплате пособия на погребение (заполняется во время приема),

свидетельство о смерти,

выписку из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о смерти для получения пособия на погребение или справку о смерти пенсионера,

реквизиты своего банковского счета.

Важно! Если пенсионер умер за пределами Украины, а регистрация смерти проведена компетентными органами иностранного государства, то заявитель о помощи на погребение предоставляет свидетельство о смерти или другой документ, который легализован в соответствии с законодательством Украины.