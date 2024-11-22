Які виплати передбачені людини з 3 групою інвалідності

Людина, якій встановили інвалідність 3 групи, має право на пенсію по інвалідності, пише 24 канал з посилання на Пенсійний фонд.

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Таким особам потрібно мати трудовий стаж від 1 до 14 років. Він залежить від віку людини на той час, коли її визнано особою з інвалідністю 3 групи, або ж від часу звернення за призначенням пенсії.

Зокрема розмір пенсії людям з інвалідністю 3 групи становить 50 відсотків пенсії за віком. Це означає, що для визначення розміру пенсії по інвалідності спочатку обчислюється розмір пенсії за віком, на яку особа мала б право після досягнення пенсійного віку.

Мінімальна пенсія осіб з інвалідністю 2 та 3 груп, які працюють становить 2 093 гривень. Для осіб з інвалідністю, які не працюють – 2 520 гривні.

Важливо! Водночас точна сума, яку отримуватиме людина з 3 групою інвалідності, залежить саме від стажу. Тобто точно сума виплат вираховується індивідуально.

Пенсії по інвалідності 3 групи для військових

Пенсії по інвалідності військовослужбовцям призначаються у разі настання інвалідності:

в період проходження служби;

або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби;

або пізніше тримісячного терміну після звільнення зі служби, але внаслідок захворювань, які виникли в період проходження військової служби.

Особам 3 групи, що отримали інвалідність внаслідок війниЮ призначається 60 % сум грошового забезпечення. Іншим особам з інвалідністю пенсія призначається у розмірі 40% від грошового забезпечення.

Зверніть увагу! Мінімальна пенсійна виплата для осіб з інвалідністю внаслідок війни не може бути нижче 360 % прожиткового мінімуму – 7534,80 гривень.

Як оформити пенсію по інвалідності 3 групи

Для оформлення пенсії особі з 3 групою інвалідності необхідно подати заяву та відповідний пакет документів до Пенсійного фонду України. Зробити це потрібно не пізніше ніж через три місяці від дня встановлення інвалідності.

Зауважте! У випадку, коли цей термін пропущений, пенсія по інвалідності призначається від дня звернення.