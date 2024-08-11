Пенсіонер може отримувати понад 5 тисяч пенсії: що для чого потрібно

Більшість пенсіонерів в Україні отримують пенсійні виплати у розмірі менш як 3 тисячі. Водночас ця сума може сягати й понад 5 тисяч гривень при середній зарплаті та набутому стажу у розмірі 35 років.

Як розраховується пенсія в Україні

Для розрахунку в Україні вдаються до певної формули, де враховується середня заробітна плата українця.

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Формула така: середня заробітна плата за останні 3 роки множиться на співвідношення власної зарплати до середньої, також на кількість років стажу та на 1%. Отриманий результат – це розмір майбутньої пенсії особи.

Таким чином, пенсіонер може отримати пенсія у 5 401,5 гривні, якщо отримував середню зарплату та назбирав 35 років трудового стажу.

Яку суму виплат можна отримати при середній зарплаті

За останні 3 місяці середня пенсія для українців зросла на 73 гривні – до 5 816 гривень. Нагадуємо, що у січні 2024 року середня пенсія становила 5 385 гривень.

Чимала кількість осіб все-таки отримує пенсію менш як 3 тисячі гривень – це 26,14% пенсіонерів.

Решта пенсіонерів, станом на 1 липня, мають виплати у розмірі: