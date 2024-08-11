Як розраховується пенсія в Україні
Для розрахунку в Україні вдаються до певної формули, де враховується середня заробітна плата українця.
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Таким чином, пенсіонер може отримати пенсія у 5 401,5 гривні, якщо отримував середню зарплату та назбирав 35 років трудового стажу.
Яку суму виплат можна отримати при середній зарплаті
За останні 3 місяці середня пенсія для українців зросла на 73 гривні – до 5 816 гривень. Нагадуємо, що у січні 2024 року середня пенсія становила 5 385 гривень.
Решта пенсіонерів, станом на 1 липня, мають виплати у розмірі:
- від 3 001 до 4 000 гривень – 17,32% осіб;
- від 4 001 до 5 000 гривень – 18,59%;
- від 5 001 до 10 000 гривень – 25,47%.