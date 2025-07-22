37 років стажу: яку пенсію й доплату зможе отримувати українець

Українці, які пропрацювали 37 років, досягли вищого за норму рівня стажу. Тому вони зможуть вийти на пенсію в 60 років та отримувати надбавку.

Яку пенсію отримуватиме українець з 37 роками стажу?

Розмір пенсії залежить від зарплати та набутого страхового стажу, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Українець з 37 роками стажу зможе вийти на пенсію в 60 років, а розмір пенсії можна порахувати за формулою ПФУ: Пенсія = зарплата × коефіцієнт страхового стажу.

При мінімалці українець з 37 роками стажу матиме пенсію 2 960 гривень (8 000 × 0,37). Проте фактично отримуватиме 3 038 гривень (розмір мінімальної пенсії для пенсіонерів, які не працюють).

При середній зарплаті у 23 460 українець зможе отримувати 8 680 гривень (20 355 × 0,37).

Яку надбавку можна отримувати?

Як чоловіки, так і жінки з 37 роками стажу зможуть отримувати надбавку за понаднормовий стаж.

Якщо пенсію призначено до жовтня 2011 року, понаднормовий стаж вираховується понад 25 років для чоловіків і понад 20 років для жінок. Якщо пенсію призначено після жовтня 2011 року – понад 35 років для чоловіків і понад 30 років для жінок.

Якщо людина має більше стажу, ніж потрібно, встановлюють доплату: за кожен повний додатковий рік страхового стажу додають 1% до пенсії від її базового розміру. Однак доплата не може бути більшою за 1% від рівня прожиткового мінімуму.

У 2025 році прожитковий мінімум становить 2 361 гривню. Відповідно, кожен рік понаднормового стажу додасть до пенсії 23,61 гривень (2 361 × 1%).