46 років страхового стажу дає право українцю на основну пенсію та доплату. Розмір виплат можна порахувати за формулою ПФУ.

Який розмір пенсії при стажі 46 років?

Українець з 46 роками стажу зможе вийти на пенсію в 60 років, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Розмір пенсії можна порахувати за формулою ПФУ: Пенсія = зарплата × коефіцієнт страхового стажу, де коефіцієнт страхового стажу у випадку з 46 рокам стажу – 0,46. Порахуємо, яку пенсію можна отримувати:

при зарплаті 8 000 гривень – 3 680 гривень (8 000 × 0,46);

при зарплаті 15 000 гривень – 6 900 гривень (15 000 × 0,46);

при зарплаті 25 000 гривень – 11 500 гривень (25 000 × 0,46);

при зарплаті 40 000 гривень – 18 400 гривень (40 000 × 0,46).

Яка надбавка за понаднормовий стаж?

Українці з 46 роками стажу зможуть отримувати надбавку за понаднормовий стаж.

Якщо пенсію призначено до жовтня 2011 року, понаднормовий стаж вираховується понад 25 років для чоловіків і понад 20 років для жінок;

Якщо пенсію призначено після жовтня 2011 року – понад 35 років для чоловіків і понад 30 років для жінок.

Якщо людина має більше стажу, ніж потрібно, встановлюють доплату: за кожен повний «додатковий» рік страхового стажу додають 1% до пенсії від її базового розміру. Однак доплата не може бути більшою за 1% від рівня прожиткового мінімуму.

У 2025 році прожитковий мінімум становить 2 361 гривню. Відповідно, кожен рік понаднормового стажу додасть до пенсії 23,61 гривень (2 361 × 1%).