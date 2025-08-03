Пенсія для українця з 46 роками стажу: які виплати можна отримувати
- Українець з 46 роками стажу може отримувати пенсію в 60 років, розраховану за формулою: пенсія = зарплата × 0,46.
- Надбавка за стаж додає 1% до пенсії за кожен додатковий рік, але не більше 1% від прожиткового мінімуму, який у 2025 році становить 2 361 гривню.
46 років страхового стажу дає право українцю на основну пенсію та доплату. Розмір виплат можна порахувати за формулою ПФУ.
Який розмір пенсії при стажі 46 років?
Українець з 46 роками стажу зможе вийти на пенсію в 60 років, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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Розмір пенсії можна порахувати за формулою ПФУ: Пенсія = зарплата × коефіцієнт страхового стажу, де коефіцієнт страхового стажу у випадку з 46 рокам стажу – 0,46. Порахуємо, яку пенсію можна отримувати:
- при зарплаті 8 000 гривень – 3 680 гривень (8 000 × 0,46);
- при зарплаті 15 000 гривень – 6 900 гривень (15 000 × 0,46);
- при зарплаті 25 000 гривень – 11 500 гривень (25 000 × 0,46);
- при зарплаті 40 000 гривень – 18 400 гривень (40 000 × 0,46).
Яка надбавка за понаднормовий стаж?
Українці з 46 роками стажу зможуть отримувати надбавку за понаднормовий стаж.
- Якщо пенсію призначено до жовтня 2011 року, понаднормовий стаж вираховується понад 25 років для чоловіків і понад 20 років для жінок;
- Якщо пенсію призначено після жовтня 2011 року – понад 35 років для чоловіків і понад 30 років для жінок.
Якщо людина має більше стажу, ніж потрібно, встановлюють доплату: за кожен повний «додатковий» рік страхового стажу додають 1% до пенсії від її базового розміру. Однак доплата не може бути більшою за 1% від рівня прожиткового мінімуму.
У 2025 році прожитковий мінімум становить 2 361 гривню. Відповідно, кожен рік понаднормового стажу додасть до пенсії 23,61 гривень (2 361 × 1%).