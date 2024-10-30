Якою буде пенсія, якщо особа отримує мінімальну зарплату

Пенсія в Україні визначається кількістю років страхового стажу, розміром сплачених внесків і середньою заробітною платою за три роки перед виходом на пенсію. Тож для тих, хто отримував мінімальну зарплату, пенсія буде невисокою.

Пенсія при мінімальній зарплаті

Для пенсій, нарахованих за мінімальної зарплати, виплата становить не менше 40% від мінімальної зарплати за умови повного страхового стажу, повідомляють у ПФУ.

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Зараз, при мінімальній зарплаті 8 000 гривень, пенсія не може бути нижчою за 3 200 гривень. Однак уряд встановив мінімальну пенсію на рівні 3 370 гривень.

Для українців, які досягли 65 років, але не мають потрібного страхового стажу, мінімальна пенсія складає 2 725 гривень.

Відповідно до Закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", особи, які виходять на пенсію у пізнішому віці, мають право на підвищену пенсію.

Цікаво! Зараз в Україні понад 10 мільйонів пенсіонерів, і близько 3 мільйонів із них отримують пенсію у 3 тисячі гривень, що означає, що майже кожен четвертий пенсіонер отримує саме таку суму.