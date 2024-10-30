Пенсия при минимальной зарплате

Для пенсий, начисленных при минимальной зарплате, выплата составляет не менее 40% от минимальной зарплаты при условии полного страхового стажа, сообщают в ПФУ.

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Сейчас, при минимальной зарплате 8 000 гривен, пенсия не может быть ниже 3 200 гривен. Однако правительство установило минимальную пенсию на уровне 3 370 гривен.

Для украинцев, достигших 65 лет, но не имеющих нужного страхового стажа, минимальная пенсия составляет 2 725 гривен.

Согласно Закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", лица, которые выходят на пенсию в более позднем возрасте, имеют право на повышенную пенсию.

Интересно! Сейчас в Украине более 10 миллионов пенсионеров, и около 3 миллионов из них получают пенсию в 3 тысячи гривен, что означает, что почти каждый четвертый пенсионер получает именно такую сумму.