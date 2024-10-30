Пенсія при мінімальній зарплаті

Для пенсій, нарахованих за мінімальної зарплати, виплата становить не менше 40% від мінімальної зарплати за умови повного страхового стажу, повідомляють у ПФУ.

Читайте також Чи зростуть виплати по інвалідності після реформи МСЕК

Зараз, при мінімальній зарплаті 8 000 гривень, пенсія не може бути нижчою за 3 200 гривень. Однак уряд встановив мінімальну пенсію на рівні 3 370 гривень.

Для українців, які досягли 65 років, але не мають потрібного страхового стажу, мінімальна пенсія складає 2 725 гривень.

Відповідно до Закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", особи, які виходять на пенсію у пізнішому віці, мають право на підвищену пенсію.

Цікаво! Зараз в Україні понад 10 мільйонів пенсіонерів, і близько 3 мільйонів із них отримують пенсію у 3 тисячі гривень, що означає, що майже кожен четвертий пенсіонер отримує саме таку суму.