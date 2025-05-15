Майже "мінімалка": яку пенсію отримуватиме українець із зарплатою 15 000 гривень
- Українці з зарплатою 15 000 гривень можуть вийти на пенсію в 60, 63 або 65 років, отримуючи від 4 930 до 7 477 гривень залежно від віку та статі.
- Середній розмір пенсій в Україні на 1 квітня 2025 року становить 6 341 гривню, з варіаціями залежно від стажу та категорії пенсіонера.
Українці із зарплатою в 15 000 гривень можуть віти на пенсію з 60 років за наявності відповідного стажу. Розмір виплати у залежності від віку та стажу може сягати понад 7 000 гривень.
Яку пенсію отримуватиме українець із зарплатою 15 000 гривень
Цьогоріч піти на пенсію за віком можна у 60, 63 або 65 років у залежності від набутого стажу, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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Для чоловіка:
- за умови виходу на пенсію в 60 років – 5 751 гривня;
- за умови виходу на пенсію в 63 роки – 6 787 гривень;
- за умови виходу на пенсію в 65 років – 7 477 гривень.
Для жінки:
- за умови виходу на пенсію в 60 років – 4 930 гривень;
- за умови виходу на пенсію в 63 роки – 5 817 гривень;
- за умови виходу на пенсію в 65 років – 6 409 гривень.
Однак цей розрахунок не враховує додаткові пільги, які можуть збільшити пенсію, серед них:
- статус ветерана війни;
- дитини війни;
- почесного донора;
- особливі заслуги перед Батьківщиною.
Також інший розмір виплати матимуть суддя, підприємець, військовий, держслужбовець чи шахтар.
Для більш точного розрахунку можна скористатися формулою ПФУ: Пенсія = зарплата × коефіцієнт страхового стажу.
Коефіцієнт страхового стажу – кількість стажу роботи, помножена на величину оцінки одного року страхового стажу та поділена на 12. Тобто загальну кількість років стажу необхідно множити на 0,01.
Середня пенсія в Україні
Станом на 1 квітня 2025 року в Україні зареєстровані 10,3 мільйони пенсіонерів, з яких 2,9 мільйони – працюючі особи. Середній розмір пенсій в Україні становить 6 341 гривня, у працюючих пенсіонерів – 6 862 гривні. Статистика пенсій:
- до 3 000 гривень отримують 3,8% пенсіонерів;
- від 3 001 до 4 000 гривень отримують 32,3% пенсіонерів;
- від 4 001 до 5 000 гривень отримують 20,3% пенсіонерів;
- від 5 001 до 10 000 гривень отримують 28,9% пенсіонерів;
- понад 10 000 гривень отримують 14,5% пенсіонерів.
Важливо! Обрахунок розміру пенсій здійснювали за допомогою Пенсійного калькулятора.