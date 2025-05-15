Майже "мінімалка": яку пенсію отримуватиме українець із зарплатою 15 000 гривень

Українці із зарплатою в 15 000 гривень можуть віти на пенсію з 60 років за наявності відповідного стажу. Розмір виплати у залежності від віку та стажу може сягати понад 7 000 гривень.

Яку пенсію отримуватиме українець із зарплатою 15 000 гривень

Цьогоріч піти на пенсію за віком можна у 60, 63 або 65 років у залежності від набутого стажу, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Дивіться також Як дізнатися свою пенсію після індексації

Для чоловіка:

за умови виходу на пенсію в 60 років – 5 751 гривня;

за умови виходу на пенсію в 63 роки – 6 787 гривень;

за умови виходу на пенсію в 65 років – 7 477 гривень.

Для жінки:

за умови виходу на пенсію в 60 років – 4 930 гривень;

за умови виходу на пенсію в 63 роки – 5 817 гривень;

за умови виходу на пенсію в 65 років – 6 409 гривень.

Однак цей розрахунок не враховує додаткові пільги, які можуть збільшити пенсію, серед них:

статус ветерана війни;

дитини війни;

почесного донора;

особливі заслуги перед Батьківщиною.

Також інший розмір виплати матимуть суддя, підприємець, військовий, держслужбовець чи шахтар.

Для більш точного розрахунку можна скористатися формулою ПФУ: Пенсія = зарплата × коефіцієнт страхового стажу.

Коефіцієнт страхового стажу – кількість стажу роботи, помножена на величину оцінки одного року страхового стажу та поділена на 12. Тобто загальну кількість років стажу необхідно множити на 0,01.

Середня пенсія в Україні

Станом на 1 квітня 2025 року в Україні зареєстровані 10,3 мільйони пенсіонерів, з яких 2,9 мільйони – працюючі особи. Середній розмір пенсій в Україні становить 6 341 гривня, у працюючих пенсіонерів – 6 862 гривні. Статистика пенсій:

до 3 000 гривень отримують 3,8% пенсіонерів;

від 3 001 до 4 000 гривень отримують 32,3% пенсіонерів;

від 4 001 до 5 000 гривень отримують 20,3% пенсіонерів;

від 5 001 до 10 000 гривень отримують 28,9% пенсіонерів;

понад 10 000 гривень отримують 14,5% пенсіонерів.

Важливо! Обрахунок розміру пенсій здійснювали за допомогою Пенсійного калькулятора.