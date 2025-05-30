До 10 000 гривень: яку пенсію отримуватиме українець з зарплатою 19 000 гривень

Українець із зарплатою 19 000 гривень зможе отримувати пенсію більшу за середню. Умова – достатній стаж роботи.

Яка пенсія при зарплаті 19 000 гривень

Цьогоріч піти на пенсію за віком можна у 60, 63 або 65 років у залежності від набутого стажу, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Розмір пенсії для чоловіка:

за умови виходу на пенсію в 60 років – 7 285 гривень;

за умови виходу на пенсію в 63 роки – 8 597 гривень;

за умови виходу на пенсію в 65 років – 9 417 гривень.

Розмір пенсії для жінки:

за умови виходу на пенсію в 60 років – 6 244 гривн;

за умови виходу на пенсію в 63 роки – 7 368 гривень;

за умови виходу на пенсію в 65 років – 8 118 гривень.

Для більш точного розрахунку можна скористатися формулою ПФУ: Пенсія = зарплата × коефіцієнт страхового стажу. Коефіцієнт страхового стажу – кількість стажу роботи, помножена на величину оцінки одного року страхового стажу та поділена на 12. Тобто загальну кількість років стажу необхідно множити на 0,01.

Чи зросте середня пенсія в Україні

У квітні зросла середня зарплата для нарахування пенсій, тож є ймовірність, що середній розмір пенсії також може зрости.

26 травня фахівці затвердили показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески. Він становить 19 856 гривень. У березні цей показник становив 19 430 гривень, тому за місяць розмір середньої зарплати зріс на 426 гривень.

Серед професій із доходом вище середнього вирізняються:

медіабаєри – 65 000 гривень;

брокери – 60 000 гривень;

ортодонти – 58 750 гривень;

ендодонтисти – 55 000 гривень;

водії-міжнародники – 55 000 гривень;

акумуляторники, рієлтори та трейдери – по 52 500 гривень.

Станом на 1 квітня 2025 року в Україні зареєстровані 10,3 мільйона пенсіонерів, з яких 2,9 мільйона – працюючі особи. Середній розмір пенсії в Україні становить 6 341 гривню, у працюючих пенсіонерів – 6 862 гривні.