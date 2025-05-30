До 10 000 гривень: яку пенсію отримуватиме українець з зарплатою 19 000 гривень
- Розмір пенсії залежить від віку виходу на пенсію та стажу: чоловіки отримуватимуть від 7 285 до 9 417 гривень, жінки – від 6 244 до 8 118 гривень.
- Середній розмір пенсії в Україні становить 6 341 гривню, а середня зарплата, з якої сплачуються внески, зросла до 19 856 гривень у квітні.
Українець із зарплатою 19 000 гривень зможе отримувати пенсію більшу за середню. Умова – достатній стаж роботи.
Яка пенсія при зарплаті 19 000 гривень
Цьогоріч піти на пенсію за віком можна у 60, 63 або 65 років у залежності від набутого стажу, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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Розмір пенсії для чоловіка:
- за умови виходу на пенсію в 60 років – 7 285 гривень;
- за умови виходу на пенсію в 63 роки – 8 597 гривень;
- за умови виходу на пенсію в 65 років – 9 417 гривень.
Розмір пенсії для жінки:
- за умови виходу на пенсію в 60 років – 6 244 гривн;
- за умови виходу на пенсію в 63 роки – 7 368 гривень;
- за умови виходу на пенсію в 65 років – 8 118 гривень.
Для більш точного розрахунку можна скористатися формулою ПФУ: Пенсія = зарплата × коефіцієнт страхового стажу. Коефіцієнт страхового стажу – кількість стажу роботи, помножена на величину оцінки одного року страхового стажу та поділена на 12. Тобто загальну кількість років стажу необхідно множити на 0,01.
Чи зросте середня пенсія в Україні
У квітні зросла середня зарплата для нарахування пенсій, тож є ймовірність, що середній розмір пенсії також може зрости.
26 травня фахівці затвердили показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески. Він становить 19 856 гривень. У березні цей показник становив 19 430 гривень, тому за місяць розмір середньої зарплати зріс на 426 гривень.
Серед професій із доходом вище середнього вирізняються:
- медіабаєри – 65 000 гривень;
- брокери – 60 000 гривень;
- ортодонти – 58 750 гривень;
- ендодонтисти – 55 000 гривень;
- водії-міжнародники – 55 000 гривень;
- акумуляторники, рієлтори та трейдери – по 52 500 гривень.
Станом на 1 квітня 2025 року в Україні зареєстровані 10,3 мільйона пенсіонерів, з яких 2,9 мільйона – працюючі особи. Середній розмір пенсії в Україні становить 6 341 гривню, у працюючих пенсіонерів – 6 862 гривні.