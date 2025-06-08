Щонайменше мінімалку: яку пенсію отримуватиме українець із зарплатою 26 000 гривень

Українець з більшою за середню зарплату в 26 000 гривень зможе отримувати щонайменше 8 000 гривень пенсії. Порахувати розмір виплат можна за формулою ПФУ.

Яка пенсія при зарплаті 26 000 гривень

Цьогоріч піти на пенсію за віком можна у 60, 63 або 65 років у залежності від набутого стажу, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Розмір пенсії для чоловіка:

за умови виходу на пенсію в 60 років – 9 969 гривень;

за умови виходу на пенсію в 63 роки – 11 764 гривні;

за умови виходу на пенсію в 65 років – 12 960 гривень.

Розмір пенсії для жінки:

за умови виходу на пенсію в 60 років – 8 545 гривень;

за умови виходу на пенсію в 63 роки – 10 083 гривні;

за умови виходу на пенсію в 65 років – 11 109 гривень.

Для більш точного розрахунку можна скористатися формулою ПФУ: Пенсія = зарплата × коефіцієнт страхового стажу. Коефіцієнт страхового стажу – кількість стажу роботи, помножена на величину оцінки одного року страхового стажу та поділена на 12. Тобто загальну кількість років стажу необхідно множити на 0,01.

Де найвищі середні пенсії в Україні

За минулий рік кількість українців, які отримували пенсійні виплати, зменшилася на 172 907 осіб. На обліку Пенсійного фонду станом на 1 січня цього року знаходились 10 343 600 громадян, з них:

чоловіки – 60,5%;

жінки – 39,5%.

Найбільшу середню пенсію станом на 1 січня отримували жителі Києва – 8 017,65 гривні. Найменші виплати були призначені пенсіонерам Тернопільської області – 4 484,69 гривні.