Якою буде пенсійна виплата при зарплаті 34 тисячі гривень і стажі 35 років
- При зарплаті 34 тисячі гривень і стажі 35 років, пенсія у 60 років складатиме приблизно 13 тисяч гривень.
- Вихід на пенсію у 65 років забезпечить виплату орієнтовно 17 тисяч гривень.
Кінцева сума пенсії залежить від цілої сукупності факторів. Зокрема, на розмір виплати впливає дохід, що мала особа.
Яка буде пенсія при стажі 35 років і зарплаті 34 тисячі гривень
Також не варто применшувати вплив кількості набутого стажу, пише 24 Канал.
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Нагадаємо! Цьогоріч українці можуть вийти на пенсію у 60, 63 та 65 років. На вік виходу на заслужений відпочинок впливає кількість стажу, яку встигла набути особа.
Розглянемо ситуацію, коли майбутній пенсіонер:
- мав зарплату 34 тисячі гривень;
- набув стаж 35 років.
Якщо людина хоче піти на пенсію у 60 років за таких умов, її виплата складатиме приблизно – 13 тисяч гривень.
Яка буде пенсія, якщо маєш 35 років стажу і зарплату понад 30 тисяч гривень / Скриншот пенсійного калькулятора
У 63 роки при таких умовах вийти на заслужений відпочинок дещо вигідніше, пенсія складатиме орієнтовно – 15,4 тисячі гривень.
Який треба мати дохід, щоб пенсія була більш як 15 тисяч гривень / Скриншот пенсійного калькулятора
Найвигідніше вийти на пенсію ще пізніше. Якщо це зробити у 65 років, то виплата буде орієнтовно – 17 тисяч гривень.
Як впливає кількість стажу на розмір пенсії / Скриншот пенсійного калькулятора
Зауважте! Усі розрахунки здійснювались через пенсійний калькулятор.