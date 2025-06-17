Якою буде пенсійна виплата при зарплаті 34 тисячі гривень і стажі 35 років

Кінцева сума пенсії залежить від цілої сукупності факторів. Зокрема, на розмір виплати впливає дохід, що мала особа.

Яка буде пенсія при стажі 35 років і зарплаті 34 тисячі гривень

Також не варто применшувати вплив кількості набутого стажу, пише 24 Канал.

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Нагадаємо! Цьогоріч українці можуть вийти на пенсію у 60, 63 та 65 років. На вік виходу на заслужений відпочинок впливає кількість стажу, яку встигла набути особа.

Розглянемо ситуацію, коли майбутній пенсіонер:

мав зарплату 34 тисячі гривень;

набув стаж 35 років.

Якщо людина хоче піти на пенсію у 60 років за таких умов, її виплата складатиме приблизно – 13 тисяч гривень.



Яка буде пенсія, якщо маєш 35 років стажу і зарплату понад 30 тисяч гривень / Скриншот пенсійного калькулятора

У 63 роки при таких умовах вийти на заслужений відпочинок дещо вигідніше, пенсія складатиме орієнтовно – 15,4 тисячі гривень.



Який треба мати дохід, щоб пенсія була більш як 15 тисяч гривень / Скриншот пенсійного калькулятора

Найвигідніше вийти на пенсію ще пізніше. Якщо це зробити у 65 років, то виплата буде орієнтовно – 17 тисяч гривень.



Як впливає кількість стажу на розмір пенсії / Скриншот пенсійного калькулятора

Зауважте! Усі розрахунки здійснювались через пенсійний калькулятор.