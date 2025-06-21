Яку пенсію нарахують при зарплаті 37 000 гривень

Пенсіонер може розраховувати на хорошу пенсію після виходу на заслужений відпочинок, якщо отримував високу заробітну плату. Однак велику роль при розрахунку виплат матиме стаж та пенсійний вік.

Яку пенсію платитимуть при зарплаті 37 000 гривень

Для того, щоб порахувати майбутню пенсію при заробітній платі 37 000 гривень, необхідно визначити страховий стаж людини. Так, можемо провести розрахунки для пенсіонера, який має 33 роки стажу, розповідає 24 Канал.

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У 2025 році вимоги до страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію за віком, змінилися.

Пенсію у 60 років призначають, якщо людина напрацювала не менш як 32 роки стажу.

У 63 роки можна вийти на заслужений відпочинок, маючи від 22 до 31 року стажу.

Щоб отримувати пенсію за віком у 65 років, необхідно мати 15-21 рік стажу.

Таким чином, зі стажем 33 роки пенсіонер може вийти на відпочинок уже в 60 років, або пізніше, якщо хоче отримувати більші виплати.

Якщо людина зі страховим стажем 33 роки й заробітною платою 37 000 гривень вийде на пенсію у 60 років, то їй нарахують близько 13 376 гривень пенсії.

Скільки буде пенсія при зарплаті 37 000 гривень і стажі 33 роки у 60 років / Скріншот з пенсійного калькулятора

У разі, якщо людина з тим же стажем і зарплатою, вийде на заслужений відпочинок у 63 роки, то виплати складуть вже 15 784 гривні.

Скільки буде пенсія при зарплаті 37 000 гривень і стажі 33 роки у 63 роки / Скріншот з пенсійного калькулятора

Ще більшою буде пенсія при зарплаті 37 000 гривень та 33 роках стажу в разі виходу на пенсію у 65 років – 17 389 гривень.

Скільки буде пенсія при зарплаті 37 000 гривень і стажі 33 роки у 60 років / Скріншот з пенсійного калькулятора

Втім, якщо страховий стаж буде більшим, то при тій же заробітній платі можна розраховувати на вищу пенсію.

Важливо! Усі розрахунки пенсійний виплат проводилися за допомогою пенсійного калькулятора.