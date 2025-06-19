Який розмір доплати за донорство
Станом на зараз, доплата за донорство складає – 10% від затвердженого прожиткового мінімуму, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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Зверніть увагу! Оскільки цей прожитковий мінімум зараз складає 2 920 гривень, доплата – 292 гривні.
Статус "Почесний донор України" можуть отримати особи, які безоплатно здали 40 максимально допустимих доз крові або ж:
- 60 доз плазми (яка заготовлюється методом аферезу);
- 40 доз клітин крові.
Якщо особа виконує одну з вказаних умов, вона отримує посвідчення почесного донора, а також спеціальну відзнаку.
Зауважте! Статус "Почесний донор СРСР" підтверджується відповідним знаком.
Як отримати доплату за донорство
Щоб отримати доплату за донорство, особа має звернутись у ПФУ. Окрім заяви за встановленим зразком, необхідно подати такі документи:
- посвідчення особи (до прикладу, паспорт);
- РНОКПП;
- документи, які підтверджують статус почесного донора.
Подати документи на отримання цієї доплати можна і онлайн. Зокрема, через портал електронних послуг ПФУ.
Важливо! Надбавка призначається з моменту звернення, її виплачують разом з основним розміром пенсії.