Який розмір доплати за донорство

Станом на зараз, доплата за донорство складає – 10% від затвердженого прожиткового мінімуму, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Зверніть увагу! Оскільки цей прожитковий мінімум зараз складає 2 920 гривень, доплата – 292 гривні.

Статус "Почесний донор України" можуть отримати особи, які безоплатно здали 40 максимально допустимих доз крові або ж:

60 доз плазми (яка заготовлюється методом аферезу);

40 доз клітин крові.

Якщо особа виконує одну з вказаних умов, вона отримує посвідчення почесного донора, а також спеціальну відзнаку.

Зауважте! Статус "Почесний донор СРСР" підтверджується відповідним знаком.

Як отримати доплату за донорство

Щоб отримати доплату за донорство, особа має звернутись у ПФУ. Окрім заяви за встановленим зразком, необхідно подати такі документи:

посвідчення особи (до прикладу, паспорт);

РНОКПП;

документи, які підтверджують статус почесного донора.

Подати документи на отримання цієї доплати можна і онлайн. Зокрема, через портал електронних послуг ПФУ.

Важливо! Надбавка призначається з моменту звернення, її виплачують разом з основним розміром пенсії.