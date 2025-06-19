Чому страхування суден стало дорожчим

Страхування для суден, що курсують у Перській затоці подорожчало саме через загрозу, яка виникла для морських перевезень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Маркус Бейкер Керівник глобального підрозділу морських перевезень у Marsh McLennan Відбулося зростання ставок на страхування військових ризиків для вантажних суден, що курсують у Червоному морі, Аравійській затоці або відвідують ізраїльські порти.

Бейкер каже, що страховики збільшили тарифи на рейси до Перської затоки до 0,2%. Раніше це значення складало – 0,125%.

Як зростання тарифів вплине на вартість перевезень

Попри те, що підвищення виглядає доволі суттєвим, на ситуацію воно глобально не вплине. Тобто, в загальних витратах це збільшення не буде дуже помітним.

До прикладу, для великого супертанкера зростання тарифів означатиме втрати у розмірі 75 тисяч доларів. А вартість самого вантажу, при цьому, складає – 153 мільйони доларів.

Ставки воєнного ризику можуть змінюватися залежно від толерантності андеррайтера до ризику. Деякі судновласники також не помічають значних змін у ставках в результаті таких факторів, як бонуси за відсутність страхових випадків, і в минулому уникали найгіршого від великого підвищення цін на страхування,

– зазначає Bloomberg.

Бейкер додатково уточнив, що через зростання ринкової нестабільності страхові котирування діють лише протягом 24 годин. Для розуміння, раніше цей проміжок складав – 48 годин.

Зверніть увагу! Найбільше зросли ставки на страхування для суден, які заходять в ізраїльські порти. Там тариф збільшився з 0,2% до 0,7% від вартості самого судна.