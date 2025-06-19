Ракети, які летіли на владні бункери в Ірані, не могли не налякати росіян. Але, як зауважив 24 Каналу журналіст, блогер Роман Цимбалюк, не варто порівнювати Іран та Росію.

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Чого злякалися росіяни

Між двома кранами великі геополітичні відмінності, тому ніхто так легко не наважиться запускати ракети по бункерах Владіміра Путіна. До того ж не треба забувати, що Росія має ядерну зброю.

Зараз росіяни так нервують, бо їм показали, як працює західна військова техніка. Якщо є завдання досягти перемоги воєнним шляхом, знищити ядерну програму, режим аятол – це виконають,

– наголосив журналіст.

Часто поведінка Заходу виглядала доволі нерішучою, але тепер Кремль побачив, як все виглядає насправді, коли є політична воля. Не варто говорити, що нібито не спрацювала система ППО Ізраїлю "Залізний купол". Адже Іран запускав балістичні ракети.

"Росіяни усвідомлюють, що якщо вони не можуть збити навіть український дрон, який летить до них кілька годин, то що тоді робитимуть з балістичними ракетами. На Заході їх дуже багато й не лише ATACMS", – додав Роман Цимбалюк.

Дональд Трамп обіцяв, що "займеться Росією", він не раз говорив, що Путін робить помилку, грає з вогнем. А тепер відмовив російському диктатору у посередництві між Іраном та Ізраїлем.

До слова, у ніч на 19 червня Іран знову запустив ракети по Ізраїлю. Вони влучили у чотирьох містах, зокрема по лікарні Сорока в Беер-Шеві. Одна з ракет впала на будівлю у центрі Тель-Авіва. Загалом відомо про 16 поранених, троє з них у важкому стані.