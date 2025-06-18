Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан в ефірі 24 Каналу повідомив, що американські кораблі вже увійшли до Перської затоки. Іран із півдня омивається її водами.

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Ймовірно США рішення вже ухвалили

На сході країна межує з Афганістаном, Туркменістаном і Пакистаном, далі – з Китаєм. Із заходу – з Іраком.

Світан наголосив, що США не стали б просто так заводити кораблі до регіону. Імовірно, йдеться про спробу натиснути на іранське керівництво. Подальші дії залежатимуть від прийнятого рішення.

Очевидно, рішення прийматиметься колегіально, але, скоріш за все, воно вже прийняте. Бо просто так кораблі б не заходили,

– сказав Роман Світан.

За його словами, найближчим часом ситуація стане зрозумілішою. Іран уже кілька днів обстрілює Ізраїль балістичними ракетами. У відповідь ізраїльська армія завдає ударів по Ірану авіацією та ракетами.

Та війна, про яку ми з вами говорили, – вона для нас украй невигідна. Просто неймовірно невигідна. Але на Близькому Сході вона все ж таки почалась,

– сказав Світан.

Він також зауважив, що зростання цін на нафту сприяє отриманню надприбутків російською економікою, зокрема її військовою складовою.

Світан переконаний, що уже найближчими днями стане зрозуміло, яким саме чином Америка вступить у війну з Іраном. За його словами, Іран перебуває у складному становищі, адже тиск на нього чиниться з усіх боків.

Частину його військових об'єктів уже знищено, однак країна, як завжди, спробує відновити потенціал. Далі, на думку Світана, удари можуть бути спрямовані вже безпосередньо по США, що Іран може вдатися до терористичних атак, спрямованих на цивільне населення.

Зараз по Ізраїлю летить балістика, і під удари потрапляють саме мирні мешканці. Така сама картина буде й по Сполученим Штатам. Знову почнуть падати якісь вежі, знову будуть тисячі загиблих – після того, як Америка вступить у війну на боці Ізраїлю проти Ірану,

– сказав Світан.

Він підкреслив, що Іран — це держава з майже 100-мільйонним населенням, і навряд чи вона пробачить США втручання у збройний конфлікт.