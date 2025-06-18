Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан в эфире 24 Канала сообщил, что американские корабли уже вошли в Персидский залив. Иран с юга омывается его водами.

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Вероятно США решение уже приняли

На востоке страна граничит с Афганистаном, Туркменистаном и Пакистаном, далее – с Китаем. С запада – с Ираком.

Свитан подчеркнул, что США не стали бы просто так заводить корабли в регион. Вероятно, речь идет о попытке надавить на иранское руководство. Дальнейшие действия будут зависеть от принятого решения.

Очевидно, решение будет приниматься коллегиально, но, скорее всего, оно уже принято. Потому что просто так корабли бы не заходили,

– сказал Роман Свитан.

По его словам, ближайшее время ситуация станет понятнее. Иран уже несколько дней обстреливает Израиль баллистическими ракетами. В ответ израильская армия наносит удары по Ирану авиацией и ракетами.

Та война, о которой мы с вами говорили, – она для нас крайне невыгодна. Просто невероятно невыгодна. Но на Ближнем Востоке она все же началась,

– сказал Свитан.

Он также отметил, что рост цен на нефть способствует получению сверхприбылей российской экономикой, в частности ее военной составляющей.

Свитан убежден, что уже в ближайшие дни станет понятно, каким именно образом Америка вступит в войну с Ираном. По его словам, Иран находится в сложном положении, ведь давление на него оказывается со всех сторон.

Часть его военных объектов уже уничтожено, однако страна, как всегда, попытается восстановить потенциал. Далее, по мнению Свитана, удары могут быть направлены уже непосредственно по США, что Иран может прибегнуть к террористическим атакам, направленных на гражданское население.

Сейчас по Израилю летит баллистика, и под удары попадают именно мирные жители. Такая же картина будет и по Соединенным Штатам. Опять начнут падать какие-то башни, снова будут тысячи погибших – после того, как Америка вступит в войну на стороне Израиля против Ирана,

– сказал Свитан.

Он подчеркнул, что Иран - это государство с почти 100-миллионным населением, и вряд ли оно простит США вмешательство в вооруженный конфликт.