Понад дві мінімалки: яку пенсію отримуватиме українець із зарплатою 39 000 гривень

Українці із зарплатою 39 000 гривень зможуть отримувати пенсію, близьку до максимуму. А судді, військові чи держслужбовці матимуть право на ще більші виплати.

Яка пенсія при зарплаті 39 000 гривень

Право на призначення пенсії за віком визначається в залежності від набутого особою відповідного страхового стажу, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Дивіться також Як отримувати українську пенсію, перебуваючи за кордоном

Так у 2025 році вийти на пенсію можна в 60, 63 чи 65 років. Порахувати виплати можна за допомогою пенсійного калькулятора.

Розмір пенсії для чоловіка:

за умови виходу на пенсію в 60 років – 14 954 гривні;

за умови виходу на пенсію в 63 роки – 17 646 гривень;

за умови виходу на пенсію в 65 років – 17 690 гривень.

Розмір пенсії для жінки:

за умови виходу на пенсію в 60 років – 12 818 гривень;

за умови виходу на пенсію в 63 роки – 15 125 гривень;

за умови виходу на пенсію в 65 років – 16 663 гривні.

Для більш точного розрахунку можна скористатися формулою ПФУ: Пенсія = зарплата × коефіцієнт страхового стажу.

Коефіцієнт страхового стажу – кількість стажу роботи, помножена на величину оцінки одного року страхового стажу та поділена на 12. Тобто загальну кількість років стажу необхідно множити на 0,01.

Хто з українців може раніше вийти на пенсію

Деякі українці можуть вийти на пенсію раніше, адже один рік роботи на певних посадах зараховується як два. Подвійний стаж передбачений для тих, хто працює у важких, шкідливих або небезпечних умовах. Зокрема це:

шахтарі, метробудівники, працівники підземних комунікацій;

лікарі інфекційних лікарень, психіатричних закладів;

особи, задіяні в ліквідації наслідків катастроф, аварій або стихійних лих;

військові в умовах бойових дій чи АТО;

моряки у тривалих рейсах;

працюючі в екстремальному кліматі: на Крайній Півночі чи в горах (за певних умов).

Щоб оформити пенсію раніше, потрібно надати документи, що підтверджують пільгову діяльність.