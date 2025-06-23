Понад дві мінімалки: яку пенсію отримуватиме українець із зарплатою 39 000 гривень
- При зарплаті 39 000 гривень українці можуть отримувати пенсію близьку до максимуму, яка залежить від страхового стажу.
- Пенсійні виплати для чоловіків і жінок різняться в залежності від віку виходу на пенсію, з можливістю розрахунку за допомогою пенсійного калькулятора або формули ПФУ.
Українці із зарплатою 39 000 гривень зможуть отримувати пенсію, близьку до максимуму. А судді, військові чи держслужбовці матимуть право на ще більші виплати.
Яка пенсія при зарплаті 39 000 гривень
Право на призначення пенсії за віком визначається в залежності від набутого особою відповідного страхового стажу, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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Так у 2025 році вийти на пенсію можна в 60, 63 чи 65 років. Порахувати виплати можна за допомогою пенсійного калькулятора.
Розмір пенсії для чоловіка:
- за умови виходу на пенсію в 60 років – 14 954 гривні;
- за умови виходу на пенсію в 63 роки – 17 646 гривень;
- за умови виходу на пенсію в 65 років – 17 690 гривень.
Розмір пенсії для жінки:
- за умови виходу на пенсію в 60 років – 12 818 гривень;
- за умови виходу на пенсію в 63 роки – 15 125 гривень;
- за умови виходу на пенсію в 65 років – 16 663 гривні.
Для більш точного розрахунку можна скористатися формулою ПФУ: Пенсія = зарплата × коефіцієнт страхового стажу.
Коефіцієнт страхового стажу – кількість стажу роботи, помножена на величину оцінки одного року страхового стажу та поділена на 12. Тобто загальну кількість років стажу необхідно множити на 0,01.
Хто з українців може раніше вийти на пенсію
Деякі українці можуть вийти на пенсію раніше, адже один рік роботи на певних посадах зараховується як два. Подвійний стаж передбачений для тих, хто працює у важких, шкідливих або небезпечних умовах. Зокрема це:
- шахтарі, метробудівники, працівники підземних комунікацій;
- лікарі інфекційних лікарень, психіатричних закладів;
- особи, задіяні в ліквідації наслідків катастроф, аварій або стихійних лих;
- військові в умовах бойових дій чи АТО;
- моряки у тривалих рейсах;
- працюючі в екстремальному кліматі: на Крайній Півночі чи в горах (за певних умов).
Щоб оформити пенсію раніше, потрібно надати документи, що підтверджують пільгову діяльність.