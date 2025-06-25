Яка буде пенсія при зарплаті 41 000 гривень та 33 роках стажу

Пенсіонери в Україні можуть розраховувати на хорошу пенсію, якщо мали високу зарплату. Однак на розмір виплат також впливатиме страховий стаж та рік, у якому людина вийде на відпочинок.

Яка буде пенсія при зарплаті 41 000 гривень

Для обрахунку розміру пенсії при заробітній платі 41 000 гривень, необхідно знати страховий стаж, набутий людиною. Зокрема, можна порахувати розмір виплат при стажі 33 роки, розповідає 24 Канал.

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Щоб вийти на пенсію за віком у 2025 році, потрібно мати певний розмір страхового стажу.

Пенсія у 60 років призначається за наявності мінімум 32 років стажу.

Якщо людина хоче вийти на відпочинок у 63 роки, то повинна мати щонайменше 22 роки стажу.

У 65 років на пенсію можна вийти зі стажем від 15 років.

Тобто, маючи 33 роки стажу, людина може вийти на пенсію у 60, 63 чи 65 років.

Пенсіонер із зарплатою 41 000 гривень та стажем 33 роки у 60 років може розраховувати на пенсію у розмірі приблизно 14 822 гривні.

Яка пенсія при зарплаті 41 000 гривень і стажі 33 роки у 60 років / Скріншот з пенсійного калькулятора

Якщо людина виходить на пенсію у 63 роки, маючи зарплату 41 000 гривень та 33 роки стажу, то отримуватиме більшу пенсію – близько 17 490 гривень.

Яка пенсія при зарплаті 41 000 гривень і стажі 33 роки у 63 роки / Скріншот з пенсійного калькулятора

Якщо особа при зарплаті 41 000 гривень та стажі 33 роки вийде на відпочинок у 65 років, то її пенсія складе 17 690 гривень.

Яка пенсія при зарплаті 41 000 гривень і стажі 33 роки у 65 років / Скріншот з пенсійного калькулятора

Тобто чим вищий пенсійний вік людини, тим більша пенсія за тієї ж зарплати й стажу.

Важливо! Усі обрахунки пенсійних виплат проводилися за допомогою пенсійного калькулятора.