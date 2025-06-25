Какая будет пенсия при зарплате 41 000 гривен

Для расчета размера пенсии при заработной плате 41 000 гривен, необходимо знать страховой стаж, приобретенный человеком. В частности, можно посчитать размер выплат при стаже 33 года, рассказывает 24 Канал.

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Чтобы выйти на пенсию по возрасту в 2025 году, нужно иметь определенный размер страхового стажа.

Пенсия в 60 лет назначается при наличии минимум 32 лет стажа.

Если человек хочет выйти на отдых в 63 года, то должен иметь не менее 22 лет стажа.

В 65 лет на пенсию можно выйти со стажем от 15 лет.

То есть, имея 33 года стажа, человек может выйти на пенсию в 60, 63 или 65 лет.

Пенсионер с зарплатой 41 000 гривен и стажем 33 года в 60 лет может рассчитывать на пенсию в размере примерно 14 822 гривны.

Какая пенсия при зарплате 41 000 гривен и стаже 33 года в 60 лет / Скриншот из пенсионного калькулятора

Если человек выходит на пенсию в 63 года, имея зарплату 41 000 гривен и 33 года стажа, то будет получать большую пенсию – около 17 490 гривен.

Какая пенсия при зарплате 41 000 гривен и стаже 33 года в 63 года / Скриншот с пенсионного калькулятора

Если человек при зарплате 41 000 гривен и стаже 33 года выйдет на отдых в 65 лет, то его пенсия составит 17 690 гривен.

Какая пенсия при зарплате 41 000 гривен и стаже 33 года в 65 лет / Скриншот с пенсионного калькулятора

То есть чем выше пенсионный возраст человека, тем больше пенсия при той же зарплате и стаже.

Важно! Все расчеты пенсионных выплат проводились с помощью пенсионного калькулятора.