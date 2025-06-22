Нужна ли справка о зарплате до 2000 года

При исчислении пенсии учитывается заработок человека за все периоды страхового стажа, начиная с 1 июля 2000 года по данным реестра застрахованных лиц, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Справка о заработке за любые 60 календарных месяцев подряд до 1 июля 2000 года может подаваться по желанию заявителя. Например, если в этот период была высокая зарплата или имела место работа по совместительству, то при наличии соответствующих справок будет учтена зарплата и за период до 1 июля 2000 года.

Обязательно справка подается только в случае, если после 1 июля 2000 года лицо приобрело менее пяти лет страхового стажа.

Такую справку выдает предприятие, учреждение или организация, где работал человек, на основании лицевых счетов, платежных ведомостей или других документов о начисленной заработной плате. Справку может предоставить правопреемник предприятия, учреждения, организации или архивное учреждение.

Какие условия выхода на пенсию по возрасту в 2025 году

В этом году уйти на пенсию по возрасту можно с 60 лет. Это смогут сделать люди, достигшие:

60 лет – стаж не менее 32 лет;

63 лет – стаж 22-32 лет;

65 лет – стаж 15-22 лет.

Заметьте! Если зарплата за период до июля 2000 года является невысокой по сравнению с заработной платой после этой даты, – она будет учтена и не повлияет на исчисление пенсии.