Яку пенсію можна мати при зарплаті 7 000 гривень

Українці можуть самостійно підрахувати розмір своєї майбутньої пенсії. Для цього треба знати середню зарплату по країні, власний заробіток і кількість років офіційного стажу.

Яка буде пенсія при зарплаті 7 000 гривень

Якщо зарплата становить 7 000 гривень і є повний трудовий стаж, орієнтовна пенсія – близько 2 500 гривень, передає 24 Канал.

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Пенсію в Україні розраховують за формулою:



пенсія = середня зарплата × коефіцієнт індивідуальної зарплати × коефіцієнт стажу,

де кожен рік страхового стажу дає 1%.

Середня зарплата для обчислення пенсії береться за три роки, що передують виходу на пенсію. Індивідуальний коефіцієнт визначають, поділивши власну зарплату на середню по країні за цей період.

Наприклад, якщо у 2024 році середня зарплата складала 17 486,60 гривень, а особа отримувала 7 000 гривень при страховому стажі 35 років, розрахунок буде такий:

Коефіцієнт зарплати: 7 000 / 17 486,60 ≈ 0,40

Коефіцієнт стажу: 35 × 1% = 0,35

Розмір пенсії: 17 486,60 × 0,40 × 0,35 ≈ 2 448,12 гривень

Важливо! Розмір пенсії може змінюватися залежно від актуальних показників. Для точного розрахунку краще звертатися до Пенсійного фонду або скористатися онлайн-калькулятором у кабінеті на сайті ПФУ.