Яку пенсію можна мати при зарплаті 7 000 гривень
- Орієнтовна пенсія при зарплаті 7 000 гривень і повному стажі становить близько 2 500 гривень.
Розрахунок пенсії базується на середній зарплаті, коефіцієнтах індивідуальної зарплати та стажу.
Українці можуть самостійно підрахувати розмір своєї майбутньої пенсії. Для цього треба знати середню зарплату по країні, власний заробіток і кількість років офіційного стажу.
Яка буде пенсія при зарплаті 7 000 гривень
Якщо зарплата становить 7 000 гривень і є повний трудовий стаж, орієнтовна пенсія – близько 2 500 гривень, передає 24 Канал.
Читайте також Пенсія при "мінімалці": скільки отримуватимуть пенсіонери із зарплатою 8 000 гривень
Пенсію в Україні розраховують за формулою:
- пенсія = середня зарплата × коефіцієнт індивідуальної зарплати × коефіцієнт стажу,
де кожен рік страхового стажу дає 1%.
Середня зарплата для обчислення пенсії береться за три роки, що передують виходу на пенсію. Індивідуальний коефіцієнт визначають, поділивши власну зарплату на середню по країні за цей період.
Наприклад, якщо у 2024 році середня зарплата складала 17 486,60 гривень, а особа отримувала 7 000 гривень при страховому стажі 35 років, розрахунок буде такий:
Коефіцієнт зарплати: 7 000 / 17 486,60 ≈ 0,40
Коефіцієнт стажу: 35 × 1% = 0,35
Розмір пенсії: 17 486,60 × 0,40 × 0,35 ≈ 2 448,12 гривень
Важливо! Розмір пенсії може змінюватися залежно від актуальних показників. Для точного розрахунку краще звертатися до Пенсійного фонду або скористатися онлайн-калькулятором у кабінеті на сайті ПФУ.