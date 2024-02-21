Пенсія прокурорів: як нараховують виплати по інвалідності
Джерело:Дія
Пенсію по інвалідності для прокурорів держава призначає згідно з відповідним законом. Звісно ж такі виплати доступні лише особам, які мають певний ступінь каліцтва.
Пенсія по інвалідності для прокурорів
Прокурори, які мають І та II групи інвалідності, отримують 60% суми їхньої місячної заробітної плати у вигляді пенсії. Проте, так відбувається, якщо особа набула 10 років страхового стажу.
Читайте також Добровільне пенсійне страхування: як працює ця системаНагадаємо! Це питання регулюється статтею 86 Закону України "Про прокуратуру".
Щоб оформити виплати, потрібно подати документи поштою (рекомендованим листом) або ж через сайт ПФУ. У випадку, якщо особа є недієздатною, це може зробити її законний представник.
Документи подаються у разі, якщо в інформаційних системах, визначених Постановою № 681, відсутні необхідні відомості або у них містяться розбіжності.
Які документи треба подати
- Заява
- Довідка про реєстрацію місця проживання особи
- Довідки про заробітну плату
- Документи про страховий стаж
- Документи, які засвідчують особливий статус (за наявності)
- Паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (для іноземців та осіб без громадянства – паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства, посвідка на постійне проживання, посвідчення біженця або іншого документа, що підтверджує законність перебування іноземця чи особи без громадянства на території України)
- Документ, що підтверджує реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган контролю і мають відмітку у паспорті)
- Документ уповноваженого органу Росії про те, що особі не призначалась пенсія за місцем реєстрації на території Автономної Республіки Крим та Севастополя, та особиста декларація про відсутність громадянства держави-окупанта (для призначення пенсії громадянам України, які зареєстровані на території АРК та Севастополя і не отримують пенсії від уповноважених органів Росії)
- Законний представник додатково подає документ, що підтверджує його повноваження.