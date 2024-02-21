Кому доступне страхування

Участь у системі страхування є добровільною. Можливість доступна як для працюючих, так і непрацюючих громадян.

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Українці можуть сплачувати внески за себе або ж за третіх осіб, за умови, що про них є інформація у Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування. При цьому людина не має бути пенсіонером.

Як отримати страхування

Щоб скористатися цією послугою, необхідно укласти договір з ПФУ. Така можливість є і онлайн.

Договір укладається в електронній формі через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України шляхом підписання Типового договору про добровільну сплату страхових внесків. Для укладання Договору можна авторизуватись за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), Дія.Підпису або системи GOV.ID. Договір підписується шляхом накладання на нього КЕП,

– пояснюють у ПФУ

Потрібно розуміти, що періодичність та розмір внесків особа визначає самостійно. Однак, аби непрацюючий громадянин отримав повний місяць стажу, є окремі вимоги. У такому випадку страховий внесок не може бути меншим за мінімальний.

Зверніть увагу! Мінімальний страховий внесок з 1 січня 2024 року – 1 562 гривні або 22% від мінімальної зарплати – 7 100 гривень.