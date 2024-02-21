Пенсія по інвалідності для прокурорів

Прокурори, які мають І та II групи інвалідності, отримують 60% суми їхньої місячної заробітної плати у вигляді пенсії. Проте, так відбувається, якщо особа набула 10 років страхового стажу.

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Нагадаємо! Це питання регулюється статтею 86 Закону України "Про прокуратуру".

Щоб оформити виплати, потрібно подати документи поштою (рекомендованим листом) або ж через сайт ПФУ. У випадку, якщо особа є недієздатною, це може зробити її законний представник.

Документи подаються у разі, якщо в інформаційних системах, визначених Постановою № 681, відсутні необхідні відомості або у них містяться розбіжності.

Які документи треба подати