Виплати на День Незалежності: чи отримають пенсіонери надбавку

Деякі українці зможуть отримати у серпні надбавку до виплат у розмірі від 450 до 3100 гривень. Це пов'язано із Днем Незалежності.

Хто отримає надбавку до Дня Незалежності

Надбавку до виплат від держави надають раз на рік до Дня Незалежності України. Розмір таких виплат розподіляється залежно від статусу особи.

Читайте також Чи можуть пенсіонери отримувати менше ніж 3 000 гривень на місяць

Без звернення надбавку отримають:

Пенсіонери – гроші надійдуть у серпні разом із пенсією;

Ветерани війни, які проходять службу, працюють та не є пенсіонерами – гроші спрямують на небюджетні рахунки військових частин, установ та організацій, де такі громадяни проходять службу та працюють, на підставі поданих заявок.

Всі інші особи мають подати відповідну заяву до ПФУ. Виплата надійде за місцем проживання осіб на їх поточний рахунок.

Розміри майбутніх виплат можна переглянути тут

Подати заяви на надбавку треба до 1 серпня, але якщо зробити це не вдалося, можна податися до 1 жовтня 2024 року.