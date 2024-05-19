Які виплати можна отримати до Дня Незалежності
Доплата у 450 гривень отримають:
- учасники війни та колишні в'язні концентраційних таборів/гетто/інших місць примусового утримання,
- особи, насильно вивезені на примусові роботи,
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- діти партизанів,
- підпільники, інші учасники боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу противника.
Надбавка у 650 гривень:
- члени сімей загиблих/померлих ветеранів війни, статус яких встановили відповідно до закону про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту,
- дружини померлих осіб, які мали інвалідність унаслідок війни,
- дружини померлих учасників бойових дій/учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю у зв'язку із загальним захворюванням, трудовим каліцтвом, інших причин, які не одружилися повторно.
На 1 000 гривень очікуватимуть:
- учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності,
- колишні неповнолітні (на момент ув'язнення) ув'язнені концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також діти, які народилися там.
Максимальну виплату в 3 100 гривень отримають:
- особам, у яких є особливі заслуги перед Батьківщиною,
- особам з інвалідністю, отриманою внаслідок війни,
- колишнім малолітнім (на момент ув'язнення не було 14 років) ув'язнених концентраційних таборів/гетто/інших місць примусового тримання,
- визнаним особам з інвалідністю через загальне захворювання, трудове каліцтво та з інших причин.
Пільги для жінок УБД
Сім'ї військовослужбовців, які мають статус учасника бойових ді, можуть отримати наступні пільги на комуналку:
- 75% знижка на оплату житла,
- 75% знижка на газ, електроенергію та інші комунальні послуги (для інвалідів знижка 100%),
- 75% знижка на паливо для осель без централізованого опалення.