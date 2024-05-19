Какие выплаты можно получить ко Дню Независимости

Доплата в 450 гривен получат:

  • участники войны и бывшие узники концентрационных лагерей/гетто/других мест принудительного содержания,
  • лица, насильно вывезенные на принудительные работы,

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  • дети партизан,
  • подпольщики, другие участники борьбы с национал-социалистским режимом в тылу противника.

Надбавка в 650 гривен:

  • члены семей погибших/умерших ветеранов войны, статус которых установили в соответствии с законом о статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты,
  • жены умерших лиц, которые имели инвалидность вследствие войны,
  • жены умерших участников боевых действий/участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью в связи с общим заболеванием, трудовым увечьем, других причин, которые не женились повторно.

На 1 000 гривен будут ожидать:

  • участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства,
  • бывшие несовершеннолетние (на момент заключения) заключенные концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также дети, которые родились там.

Максимальную выплату в 3 100 гривен получат:

  • лицам, у которых есть особые заслуги перед Родиной,
  • лицам с инвалидностью, полученной вследствие войны,
  • бывшим малолетним (на момент заключения не было 14 лет) заключенных концентрационных лагерей/гетто/других мест принудительного содержания,
  • признанным лицам с инвалидностью из-за общего заболевания, трудовое увечье и по другим причинам.

Льготы для женщин УБД

Семьи военнослужащих, которые имеют статус участника боевых ди, могут получить следующие льготы на коммуналку:

  • 75% скидка на оплату жилья,
  • 75% скидка на газ, электроэнергию и другие коммунальные услуги (для инвалидов скидка 100%),
  • 75% скидка на топливо для домов без централизованного отопления.