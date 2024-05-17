На какие льготы могут рассчитывать жены УБД

Итак, семьи военнослужащих, которые имеют статус УБД, могут получить следующие льготы на коммуналку:

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75% скидка на оплату жилья;

75% скидка на газ, электроэнергию и другие коммунальные услуги (для инвалидов скидка 100%);

75% скидка на топливо для домов без централизованного отопления;

Скидка рассчитывается на 21 квадратных метров отапливаемой площади на человека и дополнительно 10,5 квадратных метров на семью.

Обратите внимание! Этот процесс регулируется законом "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты".

Для семей со всеми нетрудоспособными членами скидка на газ для отопления составляет 75% от двойного размера нормативной площади (42 квадратных метров на человека и 21 квадратных метров на семью).

Какие льготы предусмотрены для детей УБД

Приоритетный доступ к оздоровлению и отдыху;

Первоочередное право на зачисление в общеобразовательные школы, дошкольные учреждения и детские оздоровительные лагеря;

Возможность перевода на бюджетную форму обучения в учреждениях высшего, профессионально-технического или профессионального предвысшего образования, если обучение осуществляется на дневной форме;

Право на бесплатное или льготное проживание в общежитиях для студентов, обучающихся на дневной форме;

Гарантия получения социальной стипендии при отсутствии задолженности по обучению.

Как оформить льготы

Льготы по статусу УБД должны быть оформлены отдельно после получения этого статуса. Поэтому участники боевых действий или их представители должны подать заявление в любое отделение ПФУ.

Также можно:

Отправить документы по почте;

Через личный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ;

Используя Дія.Підпис в мобильном приложении Дія.

Подать нужно заявление о внесении в ЕГАРП (Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы) и само заявление на получение льготы.

