Перерасчет пенсии для военнослужащих
Часто военнослужащие имеют определенное количество лет военного стажа, а в придачу еще несколько лет гражданского.
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Впрочем, соответствии с законом "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", гражданский стаж военнослужащего при перерасчете пенсии не учитывается.
Перерасчет пенсии, соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", не касается военных пенсий и используется для обычных пенсий по возрасту.
От чего зависят пенсии военных
Пенсионные выплаты военных зависят от размера прожиточного минимума. Пенсионный фонд Украины установил специальную надбавку к пенсии для военных, которая составляет 25% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, а это 590,25 гривен.
Минимальные пенсионные выплаты для лиц со статусом участника боевых действий или с инвалидностью, полученной в результате войны, определяются так:
- I группа инвалидности – 650% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность,
- ІІ группа – 525%,
- ІІІ группа – 360%.