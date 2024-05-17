Перерахунок пенсії для військовослужбовців
Часто військовослужбовці мають певну кількість років військового стажу, а на додачу ще кілька років цивільного.
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Втім, відповідно до закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", цивільний стаж військовослужбовця при перерахунку пенсії не враховується.
Перерахунок пенсії, відповідно до закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", не стосується військових пенсій і використовується для звичайних пенсій за віком.
Від чого залежать пенсії військових
Пенсійні виплати військових залежать від розміру прожиткового мінімуму. Пенсійний фонд України встановив спеціальну надбавку до пенсії для військових, яка становить 25% від прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність, а це 590,25 гривень.
Мінімальні пенсійні виплати для осіб зі статусом учасника бойових дій чи з інвалідністю, отриманою в результаті війни, визначаються так:
- І група інвалідності – 650% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність,
- ІІ група – 525%,
- ІІІ група – 360%.