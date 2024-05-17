Перерахунок пенсії для військовослужбовців

Часто військовослужбовці мають певну кількість років військового стажу, а на додачу ще кілька років цивільного.

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Втім, відповідно до закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", цивільний стаж військовослужбовця при перерахунку пенсії не враховується.

Перерахунок пенсії, відповідно до закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", не стосується військових пенсій і використовується для звичайних пенсій за віком.

До слова! З 2018 року для працюючих пенсіонерів перерахунок пенсії за стажем здійснюється автоматично з 1 квітня кожного року, якщо у них є право на такий перерахунок. Останнім часом цей перерахунок зазвичай проводиться заднім числом: виплата нового розміру пенсії, з урахуванням доплати за квітень і травень, здійснюється в червні.

Від чого залежать пенсії військових

Пенсійні виплати військових залежать від розміру прожиткового мінімуму. Пенсійний фонд України встановив спеціальну надбавку до пенсії для військових, яка становить 25% від прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність, а це 590,25 гривень.

Мінімальні пенсійні виплати для осіб зі статусом учасника бойових дій чи з інвалідністю, отриманою в результаті війни, визначаються так:

І група інвалідності – 650% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність,

ІІ група – 525%,

ІІІ група – 360%.

Нагадаємо! З початку року прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, збільшився з 2 093 гривень до 2 361 гривні.