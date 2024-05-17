На які пільги можуть розраховувати дружини УБД

Отже сім'ї військовослужбовців, які мають статус УБД, можуть отримати наступні пільги на комуналку:

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75% знижка на оплату житла;

75% знижка на газ, електроенергію та інші комунальні послуги (для інвалідів знижка 100%);

75% знижка на паливо для осель без централізованого опалення;

Знижка розраховується на 21 квадратних метрів опалювальної площі на особу та додатково 10,5 квадратних метрів на сім'ю.

Зауважте! Цей процес регулюється законом "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Для сімей з усіма непрацездатними членами знижка на газ для опалення становить 75% від подвійного розміру нормативної площі (42 квадратних метрів на особу та 21 квадратних метрів на сім'ю).

Які пільги передбачені для дітей УБД

Пріоритетний доступ до оздоровлення та відпочинку;

Першочергове право на зарахування до загальноосвітніх шкіл, дошкільних установ та дитячих оздоровчих таборів;

Можливість переведення на бюджетну форму навчання в закладах вищої, професійно-технічної або фахової передвищої освіти, якщо навчання здійснюється за денною формою;

Право на безоплатне чи пільгове проживання у гуртожитках для студентів, що навчаються на денній формі;

Гарантія отримання соціальної стипендії при відсутності заборгованості по навчанню.

Як оформити пільги

Пільги за статусом УБД мають бути оформлені окремо після отримання цього статусу. Тож учасники бойових дій або їх представники мають подати заяву до будь-якого відділення ПФУ.

Також можна:

Надіслати документи поштою;

Через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ;

Використовуючи Дія.Підпис у мобільному додатку Дія.

Подати потрібно заяву про внесення до ЄДАРП (Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги) та саму заяву на отримання пільги.

