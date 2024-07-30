Хто може отримувати пенсію і соцдопомогу одночасно

Українців цікавить питання, чи можна отримувати пенсію за віком і соцдопомогу одночасно. Втім, це два різних види пенсійних виплат.

Пенсія або соціальна допомога

В Україні вихід на пенсію можливий у віці 60, 63 або 65 років, залежно від страхового стажу – від 15 до 31 року у 2024 році. Однак, якщо в особи менш як 15 років стажу, то у віці 65 років вона буде отримувати від держави соціальну допомогу замість пенсії. Тому отримувати можна або пенсію за віком, або соціальну допомогу.

Читайте також: Яку пенсію мають військовослужбовців і від чого вона залежить

При цьому, сума останньої виплати не може бути більшою, ніж 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто 3 028 гривень. ЇЇ перераховують кожні 6 місяців з урахуванням майнових змін і середньомісячного доходу.

Які документи потрібно для оформлення виплат? Для оформлення виплати потрібно підготувати такі документи: заяву, паспорт і документ, що засвідчує реєстрацію особи у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків; довідку ПФУ про наявний страховий стаж та декларацію про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім'ї) за останні шість календарних місяців.

! Щоб визначити розмір соціальної пенсії, потрібно обчислити різницю між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність (2 361 гривня), та середньомісячним доходом сім'ї на одну особу за останні пів року.