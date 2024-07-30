Пенсія або соціальна допомога

В Україні вихід на пенсію можливий у віці 60, 63 або 65 років, залежно від страхового стажу – від 15 до 31 року у 2024 році. Однак, якщо в особи менш як 15 років стажу, то у віці 65 років вона буде отримувати від держави соціальну допомогу замість пенсії. Тому отримувати можна або пенсію за віком, або соціальну допомогу.

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При цьому, сума останньої виплати не може бути більшою, ніж 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто 3 028 гривень. ЇЇ перераховують кожні 6 місяців з урахуванням майнових змін і середньомісячного доходу.

Зауважте! Щоб визначити розмір соціальної пенсії, потрібно обчислити різницю між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність (2 361 гривня), та середньомісячним доходом сім'ї на одну особу за останні пів року.