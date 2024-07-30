Пенсія або соціальна допомога
В Україні вихід на пенсію можливий у віці 60, 63 або 65 років, залежно від страхового стажу – від 15 до 31 року у 2024 році. Однак, якщо в особи менш як 15 років стажу, то у віці 65 років вона буде отримувати від держави соціальну допомогу замість пенсії. Тому отримувати можна або пенсію за віком, або соціальну допомогу.
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При цьому, сума останньої виплати не може бути більшою, ніж 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто 3 028 гривень. ЇЇ перераховують кожні 6 місяців з урахуванням майнових змін і середньомісячного доходу.