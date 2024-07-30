Пенсия или социальная помощь

В Украине выход на пенсию возможен в возрасте 60, 63 или 65 лет, в зависимости от страхового стажа – от 15 до 31 года в 2024 году. Однако, если у лица менее 15 лет стажа, то в возрасте 65 лет он будет получать от государства социальную помощь вместо пенсии. Поэтому получать можно или пенсию по возрасту, или социальную помощь.

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При этом, сумма последней выплаты не может быть больше, чем 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц, то есть 3 028 гривен. Ее пересчитывают каждые 6 месяцев с учетом имущественных изменений и среднемесячного дохода.

Заметьте! Чтобы определить размер социальной пенсии, нужно вычислить разницу между прожиточным минимумом для лиц, утративших трудоспособность (2 361 гривна), и среднемесячным доходом семьи на одного человека за последние полгода.