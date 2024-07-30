Получение пенсии и соцпомощи одновременно / Коллаж 24 Канала
Украинцев интересует вопрос, можно ли получать пенсию по возрасту и соцпомощь одновременно. Впрочем, это два разных вида пенсионных выплат.
Пенсия или социальная помощь
В Украине выход на пенсию возможен в возрасте 60, 63 или 65 лет, в зависимости от страхового стажа – от 15 до 31 года в 2024 году. Однако, если у лица менее 15 лет стажа, то в возрасте 65 лет он будет получать от государства социальную помощь вместо пенсии. Поэтому получать можно или пенсию по возрасту, или социальную помощь.
При этом, сумма последней выплаты не может быть больше, чем 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц, то есть 3 028 гривен. Ее пересчитывают каждые 6 месяцев с учетом имущественных изменений и среднемесячного дохода.
Какие документы нужны для оформления выплат?
Для оформления выплаты нужно подготовить следующие документы: заявление, паспорт и документ, удостоверяющий регистрацию лица в Государственном реестре физических лиц-плательщиков налогов; справку ПФУ об имеющемся страховом стаже и декларацию о доходах и имущественном состоянии (заполняется на основании справок о доходах каждого члена семьи) за последние шесть календарных месяцев.