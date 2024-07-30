Какие виды пенсий имеют военные
Закон Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" определяет виды пенсионного обеспечения.
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Виды пенсионного обеспечения:
- Пожизненная пенсия за выслугу лет. Лица из числа военнослужащих (кроме срочников), которые имеют выслугу на военной службе, в органах внутренних дел, Национальной полиции, Государственной службе специальной связи и других службах, имеют право на пожизненную пенсию за выслугу лет.
- Пенсия по инвалидности. Военнослужащие и другие лица, которые стали инвалидами при условиях, предусмотренных законом, приобретают право на пенсию по инвалидности.
Размеры пенсий за выслугу лет
- За выслугу 20 лет: 50% денежного обеспечения, а уволенным по возрасту или здоровью – 55%, с дополнительными 3% за каждый год свыше 20.
- За страховой стаж 25 лет, включая 12 лет военной службы: 50%, с дополнительными 1% за каждый год свыше 25.
- Уволенным в связи с реформированием ВСУ: 50% денежного обеспечения за 20 лет, с дополнительными 3% за каждый год свыше 20, до 65%.