Спадкоємці мають право не лише на пенсійні виплати, а й на допомогу на поховання. У цьому зв’язку правильне оформлення документів і своєчасне звернення до пенсійного фонду надзвичайно важливі.

Як отримати пенсію в спадок

Члени сім'ї мають право звернутися за недоотриманою пенсією пенсіонера протягом шести місяців з моменту відкриття спадщини, повідомили у ПФУ. До тих, хто може подати заявку на виплату, належать:

Читайте також: Пенсія за втратою годувальника: чи надається вона за особу, зниклу безвісти

члени сім'ї померлого, які проживали з ним на день його смерті;

непрацездатні члени сім'ї, які перебували на утриманні померлого, незалежно від того, чи проживали вони разом із ним.

При зверненні кількох членів сім’ї їхня частка пенсії ділиться порівну. А якщо члени сім’ї відсутні або не звернулися за виплатою в установлені строки – недоотримана сума входить до складу спадщини.

Зверніть увагу! Заяву на недоотриману пенсію за померлого пенсіонера можна подати як безпосередньо у сервісному центрі Пенсійного фонду України, так і дистанційно через вебпортал електронних послуг ПФУ.

Разом із заявою до ПФУ необхідно надати:

свідоцтво про смерть;

документи, що підтверджують родинні зв’язки з померлим;

документ, що посвідчує особу заявника;

реквізити банківського рахунку.

Також члени сім’ї повинні надати паспорт або інші документи, які підтверджують їхнє проживання з пенсіонером на момент його смерті.