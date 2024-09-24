Как получить пенсию по наследству

Члены семьи имеют право обратиться за недополученной пенсией пенсионера в течение шести месяцев с момента открытия наследства, сообщили в ПФУ. К тем, кто может подать заявку на выплату, относятся:

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члены семьи умершего, которые проживали с ним на день его смерти;

нетрудоспособные члены семьи, которые находились на содержании умершего, независимо от того, проживали ли они вместе с ним.

При обращении нескольких членов семьи их доля пенсии делится поровну. А если члены семьи отсутствуют или не обратились за выплатой в установленные сроки – недополученная сумма входит в состав наследства.

Обратите внимание! Заявление на недополученную пенсию за умершего пенсионера можно подать как непосредственно в сервисном центре Пенсионного фонда Украины, так и дистанционно через веб-портал электронных услуг ПФУ.

Вместе с заявлением в ПФУ необходимо предоставить:

свидетельство о смерти;

документы, подтверждающие родственные связи с умершим;

документ, удостоверяющий личность заявителя;

реквизиты банковского счета.

Также члены семьи должны предоставить паспорт или другие документы, подтверждающие их проживание с пенсионером на момент его смерти.