Пенсія понад 200 тисяч: хто з українців має такі виплати

Зараз середня пенсія звичайних українців менша за 6 тисяч гривень Однак, є ті, хто отримує пенсійні виплати в десятки разів більше.

Хто має такі великі пенсії

Одні з найбільших пенсійних виплат отримують колишні судді. Вони щомісячно мають щонайменше 100 тисяч гривень.

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Деякі судді мають виплати, які сягають 200 тисяч гривень. Вийти на пенсію представники такої спеціальності можуть у такому віці:

62 роки – чоловіки;

60 років – жінки.

Чому така велика пенсія

Для суддів виплати розраховуються у окремому порядку. Їхня мінімальна пенсія рівні 50% від суми зарплати на момент виходу на заслужений відпочинок.

Також судді мають можливість накопичувати 2% за кожен рік роботи, після набуття 20 років стажу. Наприклад, якщо особа працює 30 років, її відсоток складає уже 70%. Виходячи з цих розрахунків, розуміємо, що найбільше отримують судді, які встигли набути щонайменше 40 років стажу.

Люди з такою спеціальністю будуть фінансово забезпечені, навіть, якщо вони не досягли визначеного віку. Судді у відставці можуть отримати щомісячне довічне грошове утримання

Максимальна сума пенсійних виплат судді становить 90% від їхнього заробітку на момент виходу на пенсію.