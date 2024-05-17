Як надається пенсія пенсіонерам, які перебувають на тимчасово окупованій території
Проблема з отриманням пенсії на тимчасово окупованій території актуальна зараз. Деякі пенсіонери просто не мають змоги забрати свої виплати.
Механізм нарахування пенсії на ТОТ
У коментарі 24 Каналу громадська організація "Донбас SOS" роз'яснила, що пенсіонери, які залишились в окупації після 24 лютого 2022 року можуть і надалі отримувати свою пенсію. Ускладнений це процес для тих, хто користувався послугами Укрпошти.
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У випадку одержання пенсії на карту суттєвих змін для пенсіонерів, які залишились на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), не відбулось. Адже кошти продовжували зараховуватись, головне їх знімати або переводити на інший рахунок,
– повідомляє одна із юристок "Донбас SOS".
Як отримати пенсію
Щоб отримати свої кошти, які зберігаються на вказаному рахунку, особа має особисто звернутись до банку. Далі укладається спеціальний договір.
Якщо ж пенсіонер хоче отримувати кошти на інший рахунок, йому доведеться особисто звертатись у ПФУ. До заяви потрібно додати нові реквізити.
Розуміємо, що виїхати з окупованої території небезпечно і часто неможливо, тому відбуваються певні збої. Команда "Донбас SOS" наголошує, що з цією проблемою до них звертається багато пенсіонерів.