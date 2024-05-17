Як надається пенсія пенсіонерам, які перебувають на тимчасово окупованій території

Проблема з отриманням пенсії на тимчасово окупованій території актуальна зараз. Деякі пенсіонери просто не мають змоги забрати свої виплати.

Механізм нарахування пенсії на ТОТ

У коментарі 24 Каналу громадська організація "Донбас SOS" роз'яснила, що пенсіонери, які залишились в окупації після 24 лютого 2022 року можуть і надалі отримувати свою пенсію. Ускладнений це процес для тих, хто користувався послугами Укрпошти.

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У випадку одержання пенсії на карту суттєвих змін для пенсіонерів, які залишились на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), не відбулось. Адже кошти продовжували зараховуватись, головне їх знімати або переводити на інший рахунок,

– повідомляє одна із юристок "Донбас SOS".

Як отримати пенсію

Укрпошта не має технічних можливостей доставляти пенсію, тому ПФУ перейняв на себе відповідальність за надання виплат цим пенсіонерам. Їхні гроші перераховуються на спеціально створені рахунки в Ощадбанку.

Щоб отримати свої кошти, які зберігаються на вказаному рахунку, особа має особисто звернутись до банку. Далі укладається спеціальний договір.

Якщо ж пенсіонер хоче отримувати кошти на інший рахунок, йому доведеться особисто звертатись у ПФУ. До заяви потрібно додати нові реквізити.

Розуміємо, що виїхати з окупованої території небезпечно і часто неможливо, тому відбуваються певні збої. Команда "Донбас SOS" наголошує, що з цією проблемою до них звертається багато пенсіонерів.