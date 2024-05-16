Як зміниться українська економіка
Міноборони Великої Британії опублікувало доволі оптимістичний прогноз, відносно покращення української економіки цьогоріч. Британці очікують реальний показник економічного зростання в Україні на рівні 3%.
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Попри атаки Росії на українську енергетичну інфраструктуру, цілком ймовірно, що у 2024 році Україна побачить реальне економічне зростання на рівні близько 3%,
– повідомляється у прогнозі
За підрахунками МВФ, падіння української економіки у 2022 році склало 29%. А уже у 2023 році ситуація радикально змінилась. Торік реальне економічне зростання сягнуло 5%.
Якими будуть інші економічні показники
НБУ покращив свій цьогорічний річний прогноз, відносно інфляції. Регулятор вважає, що вона сягне 8,2% (раніше очікувалось 8,6%).
Варто зауважити, що в другій половині 2024 року інфляція імовірно зросте. На це вплине збільшення витрат з боку бізнесу, послаблення ефекту, який мав масштабний тогорічний врожай та інші фактори.
Триваюче покращення економічних умов в Україні майже напевно дозволило НБУ поступово знижувати базову процентну ставку,
– йдеться в повідомленні Міноборони Великої Британії.
В кінці квітня НБУ уже знизив базову проценту ставку до 13,5%. Максимальний рівень цього показника сягав 25%.