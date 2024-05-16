Банки потроюють прибутки

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році загальна кількість керівників п'яти банків Євросоюзу з найбільшими операціями в Росії впала лише на 3%.

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Відомо, що прибуток банків за цей період зріс приблизно втричі. Це відбулося завдяки високим процентним ставкам, які вони отримують за свої гроші, що застрягли в країні.

Нагадуємо! Європейський центральний банк чинить тиск на бізнеси для того, щоб прискорити їхній відхід з країни-агресорки. Є побоювання, що подальша присутність у Росії може піддати банки санкціям.

Які є проблеми виходу з Росії

Санкції Заходу, які спрямовані на обмеження ведення діяльності підприємств у Росії разом із російськими правилами та каральними податками з продажу, ускладнюють виведення грошей з країни-агресорки.

Дочірні компанії банків у Росії змушені дотримуватись місцевих правил, які можуть суперечити тиску ЄЦБ на материнську компанію.

Таким чином, Кремль може конфіскувати активи компаній чи приватних осіб, якщо вважатиме їх "недружніми".

Зауважте! Єдиним великим банком Євросоюзу, якому вдалося повністю вийти з країни, став Société Générale SA. Банк за кілька тижнів після вторгнення в Україну продав найбільшу російську дочірню компанію "Росбанк". Така операція спонукала банк списати вартість бізнесу більш ніж на 3 мільярди євро.

Водночас навіть після того, як Deutsche Bank AG скоротив своїх співробітників у Росії, минулого року банк отримав вищі прибутки, ніж у 2021 році. Такий процес є доволі типовим для тих, хто все ще тримає кошти в Росії. Наприклад, прибуток дочірньої компанії австрійського Raiffeisen Bank International зріс більш ніж утричі, а прибуток Intesa – приблизно у 20 разів.

Зверніть увагу! Повідомляється, що Raiffeisen протягом двох років намагається скоротити збитки під час виходу з країни. В банку заявляють, що зараз працюють над забезпеченням дотримання санкцій, а з 2022 року їхня діяльність в Росії була значно скорочена. Втім остаточний вихід буде важко здійснити.