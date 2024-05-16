Как изменится украинская экономика

Минобороны Великобритании опубликовало довольно оптимистичный прогноз, относительно улучшения украинской экономики в этом году. Британцы ожидают реальный показатель экономического роста в Украине на уровне 3%.

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Несмотря на атаки России на украинскую энергетическую инфраструктуру, вполне вероятно, что в 2024 году Украина увидит реальный экономический рост на уровне около 3%,

– сообщается в прогнозе

По подсчетам МВФ, падение украинской экономики в 2022 году составило 29%. А уже в 2023 году ситуация радикально изменилась. В прошлом году реальный экономический рост достиг 5%.

Какими будут другие экономические показатели

НБУ улучшил свой нынешний годовой прогноз, относительно инфляции. Регулятор считает, что она достигнет 8,2% (ранее ожидалось 8,6%).

Стоит заметить, что во второй половине 2024 года инфляция вероятно возрастет. На это повлияет увеличение расходов со стороны бизнеса, ослабление эффекта, который имел масштабный прошлогодний урожай и другие факторы.

Продолжающееся улучшение экономических условий в Украине почти наверняка позволило НБУ постепенно снижать базовую процентную ставку,

– говорится в сообщении Минобороны Великобритании.

В конце апреля НБУ уже снизил базовую процентную ставку до 13,5%. Максимальный уровень этого показателя достигал 25%.

Напомним! В 2022 году инфляция достигла рекордной отметки в 22%.