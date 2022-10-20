Учетная ставка

Пышный отметил, что курсовая стабильность, поддержанная уровнем учетной ставки в 25% и дополнительными мерами НБУ, и в дальнейшем будет способствовать сохранению управляемости инфляционных процессов. Что касается уровня инфляции, то он в условиях войны ожидаемо растет, но остается управляемым.

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Доходности гривневых депозитов растут в ответ на июньское повышение учетной ставки. Мы также, безусловно, приветствуем увеличение Министерством финансов ставок по гривневым ОВГЗ,

– рассказал глава НБУ.

Также в НБУ подчеркнули, что обновленный прогноз, как и предыдущий, предусматривает сохранение учетной ставки на уровне 25%, по меньшей мере, ко II кварталу 2024 года. Однако при необходимости регулятор готов повысить ключевую ставку сверх прогноза.

Циклы поднятия учетной ставки: коротко

В январе НБУ повысил учетную ставку с 9% до 10% годовых.

Во время следующего пересмотра в марте, несмотря на начало полномасштабной войны, регулятор решил оставить ее на уровне 10% годовых.

Однако 3 июня Нацбанк резко повысил ставку до 25% годовых и с тех пор сохраняет ее на этом уровне.

Напомним! Изменение учетной ставки – важный сигнал для определения банками процентных ставок по вкладам и займам. Чем выше ключевая ставка, тем дороже кредиты и депозиты в национальной валюте.

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Что прогнозировали эксперты

Накануне эксперты предполагали, что, скорее всего, НБУ сохранит ставку на текущем уровне в 25%. Банкирша Татьяна Путинцева отмечает, что пока поводов, как к снижению ее уровня, так и росту.

Председатель правления Юнекс Банка Иван Свитек рассказывал, что природа инфляции в Украине такова, что влияние на нее учетной ставки очень ограничено. Так что и дальнейшее ее повышение не имеет большого смысла.

Глобальная криптобиржа Bybit отмечает расширение своего сообщества до 10 миллионов пользователей. В честь этого Bybit отменил комиссии по спотовой торговле криптовалютами.