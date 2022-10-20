Облікова ставка

Пишний зауважив, що курсова стабільність, підтримана рівнем облікової ставки у 25% й додатковими заходами НБУ, і надалі сприятиме збереженню керованості інфляційних процесів. Що стосується рівня інфляції, то він в умовах війни очікувано зростає, але залишається керованим.

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Дохідності гривневих депозитів дедалі зростають у відповідь на червневе підвищення облікової ставки. Ми також, безумовно, вітаємо збільшення Міністерством фінансів ставок за гривневими ОВДП,

– розповів голова НБУ.

Також у НБУ підкреслили, що оновлений прогноз, як і попередній, передбачає збереження облікової ставки на рівні 25% щонайменше до II кварталу 2024 року. Однак за потреби, регулятор готовий підвищити ключову ставку понад прогноз.

Цикли підняття облікової ставки у 2022 році: коротко

У січні НБУ підвищив облікову ставку з 9% до 10% річних.

Під час наступного перегляду у березні, попри початок повномасштабної війни, регулятор вирішив залишити її на рівні 10% річних.

Однак 3 червня Нацбанк різко підвищив ставку до 25% річних й з того часу зберігає її на цьому рівні.

Нагадаємо! Зміна облікової ставки – важливий сигнал для визначення банками процентних ставок за вкладами та позиками. Чим вище ключова ставка, тим дорожче кредити та депозити в національній валюті.

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Що прогнозували експерти

Напередодні експерти припускали, що скоріш за все НБУ збереже ставку на поточному рівні у 25%. Банкірка Тетяна Путінцева зауважує, що наразі приводів, як до зниження її рівня, так і зростання.

Голова правління Юнекс Банку Іван Світек розповідав, що природа інфляції в Україні є такою, що вплив на неї облікової ставки є дуже обмеженим. Тож і подальше її підвищення не має великого сенсу.

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