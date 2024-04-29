Доплати у травні: які пенсіонери отримають підвищені виплати
29 квітня 2024, 16:14Читать новость на русском
У травні не заплановано жодних нових підвищень виплат для пенсіонерів. Попри це, дехто все ж отримає "підвищення" пов'язане з віком.
Хто отримає надбавку
З 1 травня пенсіонери, які досягли 70-річного віку та більше, можуть отримати надбавку до своїх виплат. Її призначають через місяць після дня народження особи.
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Варто зазначити, що таке підвищення стосується усіх, окрім тих, хто має пенсію вищу за 10 340,35 гривні.
Розмір надбавок
- від 70 до 74 років – 300 гривень,
- від 75 до 79 років – 456 гривень,
- понад 80 років – 570 гривень.
Який податок можуть не платити пенсіонери
Пенсіонери, які отримують виплати за віком, можуть не платити податок на землю, якщо їх ділянка:
- ділянка до 0,01 гектара допустима для будівництва індивідуальних гаражів;
- до 0,10 гектара надається для проведення індивідуального дачного будівництва;
- до 0,12 гектара – для садівництва;
- до 0,25 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в селах;
- до 0,10 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в містах;
- до 0,15 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в селищах міського типу;
- до 2 гектарів – для ведення особистого сільського господарства.