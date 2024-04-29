Доплати у травні: які пенсіонери отримають підвищені виплати

У травні не заплановано жодних нових підвищень виплат для пенсіонерів. Попри це, дехто все ж отримає "підвищення" пов'язане з віком.

Хто отримає надбавку

З 1 травня пенсіонери, які досягли 70-річного віку та більше, можуть отримати надбавку до своїх виплат. Її призначають через місяць після дня народження особи.

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Варто зазначити, що таке підвищення стосується усіх, окрім тих, хто має пенсію вищу за 10 340,35 гривні.

Розмір надбавок

від 70 до 74 років – 300 гривень,

від 75 до 79 років – 456 гривень,

понад 80 років – 570 гривень.

Який податок можуть не платити пенсіонери

Пенсіонери можуть отримати безоплатний проїзд у всіх видах громадського наземного транспорту, окрім таксі. Також безкоштовним може бути проїзд у залізничному сполученні, якщо йдеться про приміські рейси.

Пенсіонери, які отримують виплати за віком, можуть не платити податок на землю, якщо їх ділянка: